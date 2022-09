Attualita 145

Gela, scade autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico: dehors da smontare

Bisogna smontare dehors e verande, togliere tavoli, sedie, ombrelloni per non incorrere in sanzioni

Redazione

Scadono domani le autorizzazioni per tutti gli esercenti che hanno usufruito, a partire da giugno, della possibilità di occupare il suolo pubblico per le proprie attività commerciali. Il provvedimento, come si ricorderà, era stato approvato dalla giunta comunale alla fine di maggio (dopo una lunga interlocuzione con le associazioni di categoria, soprattutto in riferimento alle tariffe agevolate) con scadenza il 30 settembre 2022.

“In conseguenza di ciò, - afferma l’assessore alle Attività Produttive Terenziano Di Stefano – chiediamo a tutti i commercianti di smontare dehors e verande, e di togliere tavoli, sedie, ombrelloni e qualsiasi altro genere di struttura esterna entro domani sera, per non incorrere in sanzioni”. Per ulteriori informazioni, contattare gli uffici Suap.



