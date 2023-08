Cronaca 232

Gela, sarebbe l'autore di due rapine e 7 furti nei negozi: arrestato dalla polizia

Un 27enne è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip

Redazione

I poliziotti del Commissariato di Gela hanno arrestato un ventisettenne in esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per due episodi di rapina e sette di furto commessi in danno di esercizi commerciali. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, hanno consentito di far luce su nove episodi commessi a Gela tra aprile e luglio scorso. Il modus operandi dell’arrestato in alcuni episodi di furto era sempre lo stesso, dopo essersi introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, approfittava della distrazione del proprietario per appropriarsi con destrezza, di volta in volta, di portafogli, soldi dalla cassa, gratta e vinci, ecc. All’uomo sono state contestate dalla Procura anche un tentativo di furto presso una cassa continua e due rapine commesse con la minaccia di un’arma. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



