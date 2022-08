Attualita 183

Gela, risolto il problema delle ambulanze: "Da oggi ne saranno operative tre"

Questa mattina si è svolto l’atteso incontro palermitano all’assessorato regionale alla sanità

Redazione

Ambulanze ed elisoccorso: due emergenze tra le più sentite dalla comunità gelese, che l’amministrazione comunale si sta impegnando in ogni modo a risolvere. Questa mattina si è svolto l’atteso incontro palermitano all’assessorato regionale alla sanità e ad attendere il Sindaco Lucio Greco, il presidente del consiglio comunale Totò Sammito e il presidente della commissione sanità Saro Trainito c’era il funzionario dr. Alessandro D’Acquisto.

Per il Sues 118 regionale erano presenti il vicepresidente regionale Pietro Marchetta ed il responsabile della sala operativa Marco Palmeri, per la centrale operativa del 118 Caltanissetta c’era, invece, il dr. Giuseppe Misuraca. Presenti anche i vertici dell’ASP di Caltanissetta, il direttore generale Alessandro Caltagirone e il direttore amministrativo Salvatore Iacolino. “Il problema dell’ambulanza è stato praticamente risolto, - fa sapere il Sindaco Lucio Greco - perché a partire dalle ore 14 di oggi ne saranno operative tre, grazie a sei autisti che si sposteranno da Niscemi per operare nel nostro territorio. Il loro sarà un impegno transitorio perché a breve, il 6 settembre, terminerà un corso di specializzazione proprio per autisti di ambulanze, per cui avremo disponibile nuovo personale. Inoltre, abbiamo portato sul tavolo dell’assessorato l’impellente esigenza di un provvedimento immediato per garantire la presenza costante di almeno un’ambulanza medicalizzata a Gela, nelle more di un provvedimento definitivo che passa attraverso la dotazione organica di 3 medici fissi, e anche in questo caso abbiamo avuto ampie rassicurazioni circa il fatto che l’iter stia procedendo speditamente. Per quanto riguarda, invece, il problema dell’elipista, fondamentale per il servizio diurno e notturno di elisoccorso, è stato deciso che il Comune dovrà attivarsi per ottenere in cessione dall’ASI la pista di contrada Brucazzi, dovrà avviare tutti i lavori necessari per renderla pienamente operativa e dovrà darla poi in gestione a chi gestirà l’importante servizio. Insomma, torniamo da Palermo con buone nuove e pronti a rimetterci a lavoro per passare dalle parole ai fatti”.



