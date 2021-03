Attualita 137

Gela, riqualificazione urbana: piazza Russello attende la manutenzione del verde pubblico e la sistemazione delle panchine

Il sindaco di Gela e l'assessore al Decoro Urbano hanno incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere

Redazione

01 Marzo 2021 20:10

Il sindaco di Gela Lucio Greco, insieme agli assessori Giuseppe Licata e Cristian Malluzzo, ha incontrato questa mattina alcuni residenti di Cantina Sociale e i rappresentanti del comitato di quartiere. E' stata l'occasione, a distanza di un anno e mezzo dalla promessa di installare un piccolo parco giochi in Piazza Francesco Russello, per tirare le somme di quello che è stato effettivamente fatto e per rilanciare, in vista di tutto quello che in questa zona c'è ancora da fare.

Nessuna inaugurazione, dunque, né tantomeno feste con taglio del nastro. Che l'area necessiti di altri interventi è chiaro, ma l'amministrazione comunale questa mattina ha personalmente voluto prendere un nuovo impegno con i residenti, ossia quello di mettere mano alla manutenzione del verde e alla sistemazione delle panchine già a breve, per poi dedicarsi alla riqualificazione dell'antifeatro.

“Quello di oggi è un segnale, - ha commentato l'assessore Licata - un momento per dire ai gelesi che nessuno deve sentirsi solo o pensare che il suo quartiere sarà escluso. Piano piano vogliamo arrivare dappertutto, ripulire e riqualificare, illuminare e rivitalizzare. Piazza Russello è una delle aree più grandi della città, ed erano almeno 10 anni, come hanno sottolineato anche i residenti, che non la si vedeva così. Mi piace ricordare che quando ci siamo insediati la città aveva solo il parco dell'Auriga a Macchitella, senza giochi inclusivi. Adesso li abbiamo messi e abbiamo ripristinato pure il parco Iqbal Masih, dove saranno installati altri giochi inclusivi e dove abbiamo già sistemato panche, passerelle e cestini, mentre il 20 marzo inizieremo a realizzare la staccionata. C'è lo stesso progetto per Cantina Sociale, ma è ancora tutto work in progress. Queste sono le prime, piccole risposte. Prima di Greco c'era solo un parco e ora ce ne sono tre, perchè la nostra è la politica del fare”.

“La cosa che più mi fa piacere – ha dichiarato il Sindaco – è vedere i bambini giocare felici e sentire i residenti soddisfatti di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Siamo consapevoli che è solo una minima parte di quello che va ancora fatto e che contiamo di fare entro l'estate, ma è un primo passo importante e lo vogliamo dedicare al piccolo Francesco Russello, che ha perso la vita proprio qui a causa di un tragico incidente. Il nostro obiettivo è ridare vita a tutti i quartieri, dal centro alla periferia, strappandoli al degrado e all'abbandono cui sono stati relegati per anni. In piazza Russello vogliamo riportare musica, divertimento, spettacoli ed eventi, Covid permettendo. La strada è ancora lunga, ma noi siamo qui, non ci tiriamo indietro e siamo venuti per ribadirlo, a distanza di un anno e mezzo da quella promessa iniziale e mantenuta. Il tutto, naturalmente, in collaborazione con i cittadini, che ringrazio sin da ora e che avranno la funzione essenziale di sentinelle del territorio, insieme alle autorità preposte”.



Il sindaco di Gela Lucio Greco, insieme agli assessori Giuseppe Licata e Cristian Malluzzo, ha incontrato questa mattina alcuni residenti di Cantina Sociale e i rappresentanti del comitato di quartiere. E' stata l'occasione, a distanza di un anno e mezzo dalla promessa di installare un piccolo parco giochi in Piazza Francesco Russello, per tirare le somme di quello che è stato effettivamente fatto e per rilanciare, in vista di tutto quello che in questa zona c'è ancora da fare.

Nessuna inaugurazione, dunque, né tantomeno feste con taglio del nastro. Che l'area necessiti di altri interventi è chiaro, ma l'amministrazione comunale questa mattina ha personalmente voluto prendere un nuovo impegno con i residenti, ossia quello di mettere mano alla manutenzione del verde e alla sistemazione delle panchine già a breve, per poi dedicarsi alla riqualificazione dell'antifeatro.

“Quello di oggi è un segnale, - ha commentato l'assessore Licata - un momento per dire ai gelesi che nessuno deve sentirsi solo o pensare che il suo quartiere sarà escluso. Piano piano vogliamo arrivare dappertutto, ripulire e riqualificare, illuminare e rivitalizzare. Piazza Russello è una delle aree più grandi della città, ed erano almeno 10 anni, come hanno sottolineato anche i residenti, che non la si vedeva così. Mi piace ricordare che quando ci siamo insediati la città aveva solo il parco dell'Auriga a Macchitella, senza giochi inclusivi. Adesso li abbiamo messi e abbiamo ripristinato pure il parco Iqbal Masih, dove saranno installati altri giochi inclusivi e dove abbiamo già sistemato panche, passerelle e cestini, mentre il 20 marzo inizieremo a realizzare la staccionata. C'è lo stesso progetto per Cantina Sociale, ma è ancora tutto work in progress. Queste sono le prime, piccole risposte. Prima di Greco c'era solo un parco e ora ce ne sono tre, perchè la nostra è la politica del fare”.

“La cosa che più mi fa piacere – ha dichiarato il Sindaco – è vedere i bambini giocare felici e sentire i residenti soddisfatti di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Siamo consapevoli che è solo una minima parte di quello che va ancora fatto e che contiamo di fare entro l'estate, ma è un primo passo importante e lo vogliamo dedicare al piccolo Francesco Russello, che ha perso la vita proprio qui a causa di un tragico incidente. Il nostro obiettivo è ridare vita a tutti i quartieri, dal centro alla periferia, strappandoli al degrado e all'abbandono cui sono stati relegati per anni. In piazza Russello vogliamo riportare musica, divertimento, spettacoli ed eventi, Covid permettendo. La strada è ancora lunga, ma noi siamo qui, non ci tiriamo indietro e siamo venuti per ribadirlo, a distanza di un anno e mezzo da quella promessa iniziale e mantenuta. Il tutto, naturalmente, in collaborazione con i cittadini, che ringrazio sin da ora e che avranno la funzione essenziale di sentinelle del territorio, insieme alle autorità preposte”.



News Successiva Vaccini, infermieri offrono la loro disponibilità all'Asp di Caltanissetta: in tre a Gela sono già pronti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare