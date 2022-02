Attualita 109

Gela, ripristinata la fornitura di acqua ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo

Caltaqua ha programmato la ripresa della distribuzione a partire dalla tarda serata di oggi

Redazione

17 Febbraio 2022 20:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-ripristinata-la-fornitura-di-acqua-ai-serbatori-di-caposoprano-e-montelungo Copia Link Condividi Notizia

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio del comune di Gela. Per effetto di ciò Caltaqua, ha programmato la ripresa della distribuzione a partire dalla tarda serata di oggi, giovedì 17 febbraio, in regime H24 nelle aree di Caposoprano basso, San Giacomo basso e Fondo Iozza. Domani, venerdì 18 febbraio, riprenderà la distribuzione in regime H24 nelle aree di Caposoprano alto, San Giacomo alto e Scavone (alto e basso). Nelle aree di Manfria e Marchitello non si è registrata alcuna interruzione.



Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio del comune di Gela. Per effetto di ciò Caltaqua, ha programmato la ripresa della distribuzione a partire dalla tarda serata di oggi, giovedì 17 febbraio, in regime H24 nelle aree di Caposoprano basso, San Giacomo basso e Fondo Iozza. Domani, venerdì 18 febbraio, riprenderà la distribuzione in regime H24 nelle aree di Caposoprano alto, San Giacomo alto e Scavone (alto e basso). Nelle aree di Manfria e Marchitello non si è registrata alcuna interruzione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare