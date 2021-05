Salute 235

Gela, riprende la distribuzione idrica nelle zone servite dalla condotta San Leo

Dopo alcuni disagi per i residenti di diversi quartieri della città, riprende gradualmente la distribuzione dell'acqua

04 Maggio 2021 12:25

Si comunica la ripresa delle forniture da parte di Siciliacque ai serbatoi Caposoprano e Montelungo, nel comune di Gela. Ecco nel dettaglio, il calendario della ripresa della distribuzione nelle singole zone: 04/05 A partire dalle ore 12:00 zona in h24 San Giacomo basso; zona compresa tra la via Seneca, via Amiata e via Indipendenza. Dalle 16:00: Caposoprano alto e basso, Fondo Iozza; Dalle ore 20 zona in h24 San Giacomo alto; 05/05 Zona Manfria; 06/05 Zona Scavone.



