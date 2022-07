Cronaca 31

Gela, riprende gradualmente la distribuzione idrica: ecco i turni di erogazione e le autobotti

La situazione torna lentamente alla normalità ma vi sono anche delle autobotti a disposizione degli utenti

Redazione

05 Luglio 2022 15:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-riprende-gradualmente-la-distribuzione-idrica-ecco-i-turni-di-erogazione-e-le-autobotti Copia Link Condividi Notizia

Si comunica che Siciliacque ha gradualmente riattivato la fornitura idrica ai serbatoi Caposoprano e Montelungo. Di seguito il programma distributivo: 06/07 mattina: zone h 24 Caposoprano basso, Scavone basso, Fondo Jozza e Marchitello; in tarda serata: zone Caposoprano alto, San Giacomo alto, Scavone alto e basso, Manfria.Nelle more che la distribuzione torni completamente a regime, Caltaqua ha messo a disposizione due autobotti dislocate in zona Largo San Biagio e zona Corso Salvatore Aldisio.



Si comunica che Siciliacque ha gradualmente riattivato la fornitura idrica ai serbatoi Caposoprano e Montelungo. Di seguito il programma distributivo: 06/07 mattina: zone h 24 Caposoprano basso, Scavone basso, Fondo Jozza e Marchitello; in tarda serata: zone Caposoprano alto, San Giacomo alto, Scavone alto e basso, Manfria.Nelle more che la distribuzione torni completamente a regime, Caltaqua ha messo a disposizione due autobotti dislocate in zona Largo San Biagio e zona Corso Salvatore Aldisio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare