Gela, riparte la refezione scolastica. Cgil: "Soddisfatti ma c'è un ritardo di 60 giorni"

La Filcams Cgil esprime soddisfazione per l'avvio del servizio ma chiede di procedere ad una gara pluriennale

Redazione

La Filcams Cgil, rappresentata dal segretario Nuccio Corallo, esprime soddisfazione, per il riavvio del servizio di refezione scolastica presso il comune di Gela, dopo un lungo stop forzato dato anche dalla pandemia legata al covid-19.“Dopo svariati incontri e confronti con l’assessore Malluzzo, il quale ha risposto alle nostre molteplici sollecitazioni, finalmente si riparte, si riparte come sempre (e non se ne capisce il motivo…) con un ritardo puntuale di 60 giorni rispetto all’inizio dell’anno scolastico ordinario, questo rimane una negatività inspiegabile che fa perdere due mesi di salario alle lavoratrici e un mancato servizio ai bambini ed alle loro famiglie.

Chiediamo all’assessore Gnoffo (con delega alla Pubblica Istruzione subentrata all’assessore Malluzzo), di iniziare sin da subito ad adoperarsi per la nuova gara d’appalto, una gara pluriennale, che tenga conto dei nuovi poveri, delle famiglie in difficoltà economica, magari data proprio dalla pandemia, per chi ha più figli che fruiscono del servizio di refezione”.



