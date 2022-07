Attualita 118

Gela, riparato il guasto alla condotta di Spinasanta: da domani distribuzione garantita

Domani l'acqua verrà regolarmente erogata a Cantina Sociale, Catania Casciana e via Venezia

Redazione

Le squadre tecniche di pronto intervento di Caltaqua hanno già concluso i lavori di riparazione del guasto riscontrato questa mattina in via Venezia alla condotta che rifornisce la zona denominata Spinasanta bassa, nel comune di Gela. Per effetto di ciò Caltaqua conferma che nella giornata di venerdì 22 luglio la distribuzione riprenderà regolarmente, come da programma, anche nelle aree Cantina sociale, Catania Casciana, zona Carabinieri interessate dall’intervento odierno.



