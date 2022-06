Attualita 43

Gela, rinvenuto nella spiaggia di Bulala un nido di tartaruga "Caretta Caretta"

Consentita la schiusa delle uova, quantificate in 109. Il periodo di schiusa è stato individuato in 90 giorni.

Redazione

Ieri, dopo la segnalazione di cittadino, personale militare dipendente dalla Capitaneria di porto di Gela ha appurato la presenza di un nido di tartaruga “Caretta Caretta” nel comune di Gela e più precisamente nella spiaggia sita in c/da Bulala. Tempestivamente venivano allertate le Autorità preposte e coadiuvati dal personale del WWF si procedeva alla messa in sicurezza del sito, per consentire la schiusa delle uova, quantificate in n. 109. Il periodo di schiusa è stato individuato in 90 giorni. L’area in questione è stata interdetta al transito pedonale e veicolare con l’Ordinanza n. 07/2022 datata 08.06.2022 della Capitaneria di porto di Gela.



