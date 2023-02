Cronaca 315

Gela, rifiuti edili bruciati a Manfria: la Capitaneria di Porto sequestra un'ampia area

Il titolare della società che stava intervenendo su un vecchio fabbricato è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti speciali

Redazione

22 Febbraio 2023 17:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-rifiuti-edili-bruciati-a-manfria-la-capitaneria-di-porto-sequestra-unampia-area Copia Link Condividi Notizia

Militari del nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Gela ha individuato personale di una società edile intento a bruciare rifiuti speciali derivanti dall’attività di ristrutturazione di un fabbricato sito in località Manfria del Comune di Gela. I militari dopo aver appurato, mediante diversi giorni di appostamenti, che trattavasi di una prassi nell’ambito della gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta, sono intervenuti prontamente al fine di far cessare l’illecito. Durante l’ispezione sono emerse numerose altre criticità nella gestione del deposito temporaneo di rifiuti, risultato essere incontrollato, andando, di fatto, a deturpare una zona rientrante nella fascia tutelata, a meno di 100 metri dalla linea di battigia, nonché caratterizzata dalle dune naturali sovrastate da una rigogliosa macchia mediterranea.

Le aree in questione, per un’estensione di circa 1.000 metri quadrati, sono state poste sotto sequestro preventivo e al titolare della società è stato contestato il reato di combustione illecita di rifiuti speciali, il quale prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni.



Militari del nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Gela ha individuato personale di una società edile intento a bruciare rifiuti speciali derivanti dall'attività di ristrutturazione di un fabbricato sito in località Manfria del Comune di Gela. I militari dopo aver appurato, mediante diversi giorni di appostamenti, che trattavasi di una prassi nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta, sono intervenuti prontamente al fine di far cessare l'illecito. Durante l'ispezione sono emerse numerose altre criticità nella gestione del deposito temporaneo di rifiuti, risultato essere incontrollato, andando, di fatto, a deturpare una zona rientrante nella fascia tutelata, a meno di 100 metri dalla linea di battigia, nonché caratterizzata dalle dune naturali sovrastate da una rigogliosa macchia mediterranea. Le aree in questione, per un'estensione di circa 1.000 metri quadrati, sono state poste sotto sequestro preventivo e al titolare della società è stato contestato il reato di combustione illecita di rifiuti speciali, il quale prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare