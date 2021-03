Gela, rete idrica: lavori in corso per garantire acqua 24 ore al giorno in diversi quartieri della città

Gela, rete idrica: lavori in corso per garantire acqua 24 ore al giorno in diversi quartieri della città

Caltaqua sta procedendo ad allacciare la vecchia condotta idrica di Spinasanta con quella nuova

Redazione

09 Marzo 2021 16:00

I disservizi lamentati nella distribuzione idrica dagli utenti di alcune vie della zona alta di Gela sono legati alle manovre tecniche, ancora in corso, dopo la recente interconnessione del tratto vecchio e nuovo della condotta di avvicinamento Spinasanta-Gela (ID 103). Tali manovre sono indispensabili ai fini dell'ampliamento delle zone in regime H24. Caltaqua, precisa che tali interventi hanno riguardato, in particolare, la zona San Giacomo, via Matteotti, la zona bassa “Baracche" e la zona vecchia stazione - Carrubbazza. I test sulle condotte degli ultimi giorni hanno interessato altresì Corso S. Aldisio, via Sabello e via Pignatelli.

Completate le prove, le utenze di queste due ultime arterie usufruiscono già da ieri della distribuzione continua H24. Gli interventi stanno proseguendo e ciò potrebbe comportare ancora, occasionalmente, disservizi di modesta entità limitati a singole strade come le vie Livorno, Monza e vie limitrofe. Le squadre tecniche di Caltaqua stanno operando per continuare a migliorare la distribuzione idrica all’utenza contenendo quanto più possibile eventuali disservizi e disagi.



