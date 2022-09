Politica 146

Renato Schifani a Gela: il sindaco Greco sosterrà la sua candidatura

Riflettori puntati sul particolare momento che Gela sta vivendo a causa dei problemi che da decenni ne ostacolano la crescita

Redazione

Tappa gelese, questa mattina, per il candidato alla Presidenza della Regione Sicilia Renato Schifani, accolto al teatro Eschilo dal Sindaco Lucio Greco, che ha così ufficializzato la decisione di sostenere la candidatura di Schifani e il progetto della coalizione di centrodestra. Una scelta che Greco, nel suo intervento, ha definito “impegnativa e importante”.

“Siamo chiamati a prendere decisioni importanti e chiunque ricopra, a qualsiasi titolo, dei ruoli istituzionali, non può tirarsi indietro e mettersi da parte. Il taglio civico che avevo dato alla mia amministrazione, - ha dichiarato - si dimostra superato di fronte ad una competizione elettorale storica e per certi aspetti decisiva per il futuro delle nostre comunità. Non è possibile estraniarsi dal dibattito politico, e l’eccezionalità del momento ci obbliga a fare delle scelte alla luce del sole. Fra tutte le proposte politiche, ho ritenuto di appoggiare l’ex Presidente del Senato Renato Schifani, in quanto mi riconosco nei suoi stessi valori umani, sociali e politici. Questa decisione, assolutamente coerente con il mio passato politico, è stata agevolata dalla personalità del Presidente Schifani, che si è sempre dichiarato democratico, moderato, liberale ed europeista. La sua autorevolezza, competenza e serietà, rappresentano, tra l’altro, una garanzia per la rinascita della nostra Isola e della nostra città”.

Riflettori puntati poi sul particolare momento che Gela sta vivendo a causa dei problemi che da decenni ne ostacolano la crescita, e ai quali, in ultimo, si è aggiunto quello legato alla grave crisi energetica che sta mettendo in ginocchio l’intera economia, causando danni economici ed occupazionali preoccupanti. In quest’ottica, ha dichiarato Greco, “la nostra città assume un ruolo strategico nel panorama nazionale con il progetto del gas “Argo – Cassiopea”, che è tra quelli di riferimento a livello nazionale per incrementare le forniture, in una fase di taglio quasi totale della fonte RUSSA. Il Gas (99% metano) estratto dai giacimenti Argo e Cassiopea, e trattato dall’impianto di Gela, avrà una portata rilevante che contribuirà ad aumentare sensibilmente la produzione nazionale”. Greco ha quindi annunciato di aver già attivato gli uffici comunali per accelerare l’iter burocratico per il rilascio del parere autorizzativo che spetta al Comune di Gela, in modo da sbloccare al più presto la realizzazione dell’impianto.

Il senatore Schifani, durante il suo discorso, ha affermato di condividere e di apprezzare l’analisi del Primo Cittadino, e ha avuto parole di elogio per il lavoro che Greco ha svolto fino ad oggi alla guida della città. Infine, ha assicurato che seguirà con attenzione questo e tutti gli altri procedimenti in itinere, con particolare riferimento alla portualità e alle infrastrutture.



