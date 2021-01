Cronaca 231

Gela, raid vandalico nel cuore del centro storico: danneggiati addobbi natalizi, fioriere e arredi di alcuni locali

Sarebbe opera di un balordo il raid verificatosi questa notte. Il vicesindaco: "Nessuno piegherà la mia città"

Redazione

07 Gennaio 2021 08:48

Vandalizzato nel cuore della notte il centro storico di Gela. Probabilmente quello che è successo è opera di un balordo che ha vandalizzato gli addobbi natalizi sistemati in piazza Umberto I, le fiorere e gli arredi di pizzerie, bar e ristoranti situati lungo il corso Vittorio Emanuele. A darne notizia e a condannare il vile gesto, è stato il vicesindaco Terenziano Di Stefano, con un post pubblicato su Facebook. Ecco cosa scrive: " Alzarsi la mattina e ricevere queste bruttissime immagini fa veramente male. Non ci sono parole per descrivere l'atto vandalico.Stanotte un balordo ha vandalizzato il Nostro centro storico, ripeto il Nostro centro storico, arrecando danno a moltissimi attività commerciali ai quali va la mia piena solidarietà ed il mio sostegno.

Le telecamere hanno già immortalato il vile gesto e spero che venga consegnato prima possibile alla giustizia.

Nessuno piegherà la mia Città. Un grazie va all'istituto di vigilanza C.S. POLICE per essere intervenuti e rimosso dalla strada gli ostacoli lasciati dal balordo".



Vandalizzato nel cuore della notte il centro storico di Gela. Probabilmente quello che è successo è opera di un balordo che ha vandalizzato gli addobbi natalizi sistemati in piazza Umberto I, le fiorere e gli arredi di pizzerie, bar e ristoranti situati lungo il corso Vittorio Emanuele. A darne notizia e a condannare il vile gesto, è stato il vicesindaco Terenziano Di Stefano, con un post pubblicato su Facebook. Ecco cosa scrive: " Alzarsi la mattina e ricevere queste bruttissime immagini fa veramente male. Non ci sono parole per descrivere l'atto vandalico.Stanotte un balordo ha vandalizzato il Nostro centro storico, ripeto il Nostro centro storico, arrecando danno a moltissimi attività commerciali ai quali va la mia piena solidarietà ed il mio sostegno.

Le telecamere hanno già immortalato il vile gesto e spero che venga consegnato prima possibile alla giustizia.

Nessuno piegherà la mia Città. Un grazie va all'istituto di vigilanza C.S. POLICE per essere intervenuti e rimosso dalla strada gli ostacoli lasciati dal balordo".



Crolla a Gela il pontile sbarcatoio: se ne va un pezzo di storia della città. Era stato ristrutturato pochi anni fa

News Successiva Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 92 positivi in più, 4 i nuovi ricoveri. Ancora casi in salita a Gela

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare