Gela, quattro lavoratori della Tekra positivi al Covid. Cgil: "I dipendenti vanno vaccinati subito"

La Fp Cgil ha chiesto all'Asp di Caltanissetta di intervenire e alla ditta di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie

Redazione

04 Febbraio 2021 16:18

Quattro lavoratori della Tekra, in servizio a Gela, sono risultati positivi. Il sindacato, afferma Rosanna Moncada, segretaria Generale Funzione Pubblica Cgil ha subito chiesto all'Asp di Caltanissetta di intervenire e alla ditta di verificare e provvedere alle dovute comunicazioni e procedure in termini di sicurezza e salute. "E’ necessario - afferma Rosanna Moncada - che ci si adoperi in tempi strettissimi e immediati e provvedere alla disinfestazione dei mezzi e dei locali comuni nonché di effettuare i tamponi a tutto il personale E’ da tempo che abbiamo chiesto come CGIL di includere fin dalla prima fase dei vaccini i lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti. Tenuto conto dei contesti in cui si trovano ad operare questi lavoratori, è necessario, soprattutto alla luce dei fatti che abbiamo rappresentato di sottoporre subito alla vaccinazione tutti gli operatori coinvolti nella raccolta".

