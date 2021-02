Politica 406

Gela, quartieri a secco. Greco all'attacco: "Certi politici nostrani dovrebbero vergognarsi"

Il sindaco ritiene che vi sia un contratto capestro con delle clausole fatte apposta per difendere Caltaqua

Redazione

06 Febbraio 2021 17:02

"I gravi disservizi che, nei giorni scorsi, hanno scatenato la protesta del quartiere Cantina Sociale, e che questa mattina si sono registrati anche a Macchitella, sono l'ennesima dimostrazione di come la situazione relativa all'operato del gestore del servizio idrico in città, la società Caltaqua, stia diventando sempre più grave ed intollerabile". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Gela Lucio Greco. "Sono anni che Gela versa in questo stato, e ancora permangono forti criticità in diverse zone della città. Molti quartieri hanno problemi, e le tariffe restano altissime a fronte di un servizio pessimo. A questo punto, non è più tempo né di mediazioni né di continuare a parlare il politichese; è tempo, invece, di portare avanti iniziative forti ben precise per tutelare i cittadini.

Assistere a scene di gente sconfortata con i rubinetti a secco da giorni e costretta perfino ad alzarsi di notte per accaparrarsi un po' d'acqua non è degno di un paese civile. In un momento, poi, particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, diventa tutto ancora più tragico.

So bene che la soluzione del problema è alquanto difficile, per via di un contratto capestro e di una mancanza di controlli di cui certi politici nostrani dai nomi ben precisi dovrebbero vergognarsi. Ci sono anche, purtroppo, regole farraginose che sembrano fatte apposta per difendere Caltaqua, oltre al fatto che non è stato dato seguito a tutto il lavoro svolto dalla commissione di valutazione dell'operato del servizio idrico, ma voglio rassicurare i miei concittadini che farò sentire la mia voce presso tutti gli organi competenti e che non escludo iniziative forti e persino clamorose.

Certi limiti non vanno mai nemmeno sfiorati, invece nella nostra città sono stati ampiamente superati".



