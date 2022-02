Attualita 179

Gela, pulizia straordinaria della città: divieto di sosta in un tratto di via Venezia

Saranno interessate alcune strade comprese tra via Recanati e via Venezia

Redazione

24 Febbraio 2022 17:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-pulizia-straordinaria-della-citta-divieto-di-sosta-in-un-tratto-di-via-venezia Copia Link Condividi Notizia

Il settore Ambiente del Comune e la Tekra continuano con la pulizia ordinaria e straordinaria del territorio. Nelle ultime settimane, diverse squadre di operai sono state impegnate nello scerbamento e nello spazzamento meccanico e manuale di varie zone della città, dalla stazione al commissariato di polizia, fino a Fondo Iozza e al centro storico.

Adesso si interverrà in un tratto di via Venezia, e per questo è stata emessa una ordinanza del settore Polizia Municipale. E’ necessario, infatti, che i cittadini collaborino, sostando altrove le loro auto, per permettere ai mezzi che si occupano dello spazzamento meccanico di pulire bene e velocemente tutto. L’ordinanza prevede, dalle ore 4.00 alle ore 10.00 di domani, venerdì 25 Febbraio, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti strade: Via Ruggero Settimo, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia; Via Dinomane, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia; Via Jacopo da Lentini, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia;

Nelle suddette arterie cittadine, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, già 48 ore prima degli interventi la Polizia Municipale ha provveduto ad apporre la necessaria segnaletica stradale.“Ancora una volta – afferma l’assessore Cristian Malluzzo – chiediamo la collaborazione dei cittadini e ci scusiamo per i disagi. Ci auguriamo che la gente comprenda che lo facciamo perché è realmente necessario, e che non vorremmo procedere con la rimozione forzata dei mezzi. Anche per la prossima settimana sono stati già programmati altri interventi, e a breve ne daremo opportuna comunicazione”.



Il settore Ambiente del Comune e la Tekra continuano con la pulizia ordinaria e straordinaria del territorio. Nelle ultime settimane, diverse squadre di operai sono state impegnate nello scerbamento e nello spazzamento meccanico e manuale di varie zone della città, dalla stazione al commissariato di polizia, fino a Fondo Iozza e al centro storico. Adesso si interverrà in un tratto di via Venezia, e per questo è stata emessa una ordinanza del settore Polizia Municipale. E' necessario, infatti, che i cittadini collaborino, sostando altrove le loro auto, per permettere ai mezzi che si occupano dello spazzamento meccanico di pulire bene e velocemente tutto. L'ordinanza prevede, dalle ore 4.00 alle ore 10.00 di domani, venerdì 25 Febbraio, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti strade: Via Ruggero Settimo, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia; Via Dinomane, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia; Via Jacopo da Lentini, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia; Nelle suddette arterie cittadine, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, già 48 ore prima degli interventi la Polizia Municipale ha provveduto ad apporre la necessaria segnaletica stradale."Ancora una volta - afferma l'assessore Cristian Malluzzo - chiediamo la collaborazione dei cittadini e ci scusiamo per i disagi. Ci auguriamo che la gente comprenda che lo facciamo perché è realmente necessario, e che non vorremmo procedere con la rimozione forzata dei mezzi. Anche per la prossima settimana sono stati già programmati altri interventi, e a breve ne daremo opportuna comunicazione".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare