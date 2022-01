Attualita 116

Gela, spazzatrice in alcune vie del quartiere Caposoprano: multe per le auto lasciate in sosta

Molti cittadini non hanno rispettato l'ordinanza di divieto di sosta emessa dal sindaco

Redazione

21 Gennaio 2022 16:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-pulizia-in-alcune-vie-del-quartiere-caposoprano-multe-per-le-auto-lasciate-in-sosta Copia Link Condividi Notizia

Come annunciato ieri, è stata avviata la pulizia con spazzamento meccanico delle vie Rosolino Pilo, Morselli e di via Europa. Purtroppo, duole constatare la scarsa collaborazione dei cittadini, che hanno lasciato le auto in sosta e rallentato i mezzi della Tekra, che avrebbero dovuto pulire alla perfezione tutto il lato nord. Stanotte, di conseguenza, oltre a procedere con la pulizia del lato sud, già programmata, si proverà ad intervenire manualmente dove la notte scorsa non è stato possibile arrivare.

“Questa volta la tolleranza sarà zero. Ricordiamo, infatti, - afferma l’assessore Cristian Malluzzo - che è in vigore una ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata valida dalle 4 di notte alle 10 di domani mattina nelle seguenti strade: Via Rosolino Pilo, lato sud, tratto compreso tra la via Volturno e la via Galileo Galilei; Via Morselli, lato sud, tratto compreso tra la via Galileo Galilei e la via Europa, e Via Europa, lato ovest, tratto compreso tra la via E. Romagnoli e la via Cicerone. Ho già interloquito con il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, il quale sta dando ordine di procedere con la rimozione delle auto in sosta. Siamo veramente rammaricati e non avremmo voluto arrivare a tanto, ma dobbiamo. In via Crispi, la scorsa settimana, abbiamo trovato decisamente più collaborazione, pensavamo di trovare la stessa situazione a Caposoprano ma così non è stato e non possiamo permettere che ciò accada. Non è giusto per la città, che merita pulizia e decoro, e non è giusto nemmeno per i cittadini diligenti che hanno rispettato le regole. Pertanto, per le auto in sosta sul lato sud scatteranno multe e rimozione”.



Come annunciato ieri, è stata avviata la pulizia con spazzamento meccanico delle vie Rosolino Pilo, Morselli e di via Europa. Purtroppo, duole constatare la scarsa collaborazione dei cittadini, che hanno lasciato le auto in sosta e rallentato i mezzi della Tekra, che avrebbero dovuto pulire alla perfezione tutto il lato nord. Stanotte, di conseguenza, oltre a procedere con la pulizia del lato sud, già programmata, si proverà ad intervenire manualmente dove la notte scorsa non è stato possibile arrivare. "Questa volta la tolleranza sarà zero. Ricordiamo, infatti, - afferma l'assessore Cristian Malluzzo - che è in vigore una ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata valida dalle 4 di notte alle 10 di domani mattina nelle seguenti strade: Via Rosolino Pilo, lato sud, tratto compreso tra la via Volturno e la via Galileo Galilei; Via Morselli, lato sud, tratto compreso tra la via Galileo Galilei e la via Europa, e Via Europa, lato ovest, tratto compreso tra la via E. Romagnoli e la via Cicerone. Ho già interloquito con il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, il quale sta dando ordine di procedere con la rimozione delle auto in sosta. Siamo veramente rammaricati e non avremmo voluto arrivare a tanto, ma dobbiamo. In via Crispi, la scorsa settimana, abbiamo trovato decisamente più collaborazione, pensavamo di trovare la stessa situazione a Caposoprano ma così non è stato e non possiamo permettere che ciò accada. Non è giusto per la città, che merita pulizia e decoro, e non è giusto nemmeno per i cittadini diligenti che hanno rispettato le regole. Pertanto, per le auto in sosta sul lato sud scatteranno multe e rimozione".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare