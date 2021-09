Attualita 72

Gela, pubblicato un bando per usufruire dell'assegno civico da 500 euro al mese

Il bando è già stato pubblicato sul sito del Comune. Si cercano anche 25 esperti esterni

Redazione

10 Settembre 2021 21:13

Nonostante la cronica carenza di organico, il settore Servizi Sociali corre e pubblica una serie di avvisi destinati alle famiglie in difficoltà e ai giovani in cerca di occupazione. Questa mattina il Sindaco Lucio Greco e l’assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo hanno illustrato, in conferenza stampa, i dettagli di due provvedimenti appena emessi e finanziati con somme regionali: l’avviso pubblico di selezione per la costituzione di un elenco di esperti per il conferimento di 25 incarichi professionali esterni alle amministrazioni dei comuni del Distretto socio – sanitario n.9 di Gela nell’ambito del PAL (scadenza alle ore 12.00 del 27 settembre 2021) e l’assegno economico per Servizio Civico, finalizzato alla selezione di 181 cittadini/nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico (scadenza il 24 settembre 2021).

“Con l’assegno economico per il Servizio Civico – ha detto il Sindaco - il nostro obiettivo primario è migliorare la qualità della vita dei nuclei familiari in difficoltà, nel tentativo di restituire loro un pizzico di serenità. Grazie alla convenzione con Ghelas, i primi 50 cittadini selezionati tramite graduatoria verranno immediatamente avviati al servizio. Con la seconda misura, quella del PAL, andiamo incontro ai tanti giovani che vogliono lavorare nella nostra città, senza lo spettro dell’emigrazione. Con questo bando di selezione tendiamo la mano a diverse figure professionali nel campo del sociale. Naturalmente, ci sarà una selezione ma posso garantire che tutto avverrà nell’assoluto rispetto dei principi della trasparenza. Vale davvero la pena sottolineare il grande lavoro che è stato condotto e che guarda al sostegno delle categorie fragili e dei nuclei familiari più deboli, aumentati a seguito della pandemia. Tocchiamo con mano le loro difficoltà ogni giorno e hanno la priorità assoluta, per questo devono sapere che le porte dei Servizi Sociali sono sempre aperte. Stessa cosa vale per i giovani, che hanno tutto il diritto di guardare al domani con maggiore ottimismo”.

L’assessore Nadia Gnoffo, nel prendere la parola, ha voluto rimarcare come gli importanti risultati di questi giorni siano il frutto del lavoro incessante di questi mesi. “Siamo molto attenti alle esigenze delle famiglie più fragili, - ha dichiarato - per le quali abbiamo avviato anche servizi di sostegno psicologico ed educativa domiciliare. L’assegno civico aiuterà concretamente 181 beneficiari che riceveranno 500 euro al mese, somma una tantum che sarà elargita in cambio di servizi dei quali beneficerà l’intera città, come opere di pulizia e piccole manutenzioni. Per quanto riguarda il PAL, invitiamo chiunque abbia i requisiti a leggere bene il bando e a partecipare. In passato molti giovani non erano neanche a conoscenza di opportunità simili, ma noi abbiamo sempre cercato di dare la massima diffusione perché siamo felici di collaborare con i nostri ragazzi e di fruire della loro competenza e della loro professionalità”.



