Gela, pubblicato avviso per gli eventi estivi: sarà possibile presentare delle proposte

Si potranno avanzare idee per spettacoli, rassegne musicali, teatrali, di danza, cinema o di intrattenimento; per manifestazioni sportive, mostre ed eventi

Redazione

28 Maggio 2021 19:30

E' stato emanato questa mattina dalla giunta municipale l'avviso esplorativo finalizzato ad acquisire proposte di spettacoli, manifestazioni ed eventi da inserire nella programmazione R_ESTATE2021. A renderlo noto è l'assessore al ramo, Cristian Malluzzo, che, forte del successo dello scorso anno, sta già lavorando al nuovo calendario estivo. Possono inoltrare le loro proposte le agenzie di spettacolo e di promozione eventi o artisti (singoli o in gruppo) che operano come attività di impresa; le associazioni sportive e culturali; gli artisti (singoli o gruppi) che non operano come attività di impresa. Requisito essenziale è che siano in attività da almeno 1 anno dalla data di presentazione della proposta.

Si potranno avanzare idee per spettacoli, rassegne musicali, teatrali, di danza, cinema o di intrattenimento; per manifestazioni sportive, mostre ed eventi / progetti riferiti a luoghi e personaggi, con particolare riguardo a Gela e alla Sicilia; progetti ed iniziative per l’infanzia e la terza età, sagre, fiere, manifestazioni folkloristiche, anniversari ed eventi per la valorizzazione del patrimonio archeologico, ambientale e monumentale. Tutte, naturalmente, dovranno essere organizzate nel rispetto della normativa anticovid.

Le istanze dovranno pervenire entro il 21 giugno 2021 tramite gli uffici del protocollo generale (a mano o a mezzo plico postale) oppure tramite pec all’indirizzo sport@pec.comune.gela.cl.it. Quelle che arriveranno dopo questa data saranno comunque valutate, ma sarà data priorità a quelle giunte in tempo. Ad esaminare le proposte sarà una commissione appositamente costituita, e quelle approvate ed inserite nella programmazione saranno sostenute economicamente in maniera totale o parziale. L'avviso è già disponibile sul sito del Comune e le domande possono essere presentate da subito.

“Ci lasciamo alle spalle un anno ed un inverno molto difficili, - commenta l'assessore Cristian Malluzzo - e l'amministrazione comunale, come lo scorso anno, vuole promuovere eventi nel territorio finalizzati a valorizzare il nostro patrimonio e il nostro territorio. L'avviso è aperto a tutti coloro che abbiano i requisiti, e anche a chi opera nel campo del volontariato. L'obiettivo è quello di trasformare Gela in una meta attrattiva per il territorio limitrofo e non solo, valorizzandone tutte le bellezze peculiari, paesaggistiche e storiche. Forti dell'esperienza positiva dello scorso anno, andiamo avanti nel solco del protocollo d'intesa e della collaborazione con il Parco Archeologico e con il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Cercheremo anche di valorizzazione piazze e quartieri, facendone palcoscenici naturali per tutti gli spettacoli, ovviamente evitando assembramenti e permettendo al pubblico di assistere seduto e con le opportune distanze”.



