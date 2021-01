Attualita 150

Gela, proseguono le trattative per acquistare la Torre di Manfria: il costo è di 200mila euro

Il sindaco Lucio Greco ha incontrato i proprietari i quali intendono portare a termine l'operazione con l'ente pubblico

Redazione

20 Gennaio 2021 21:14

Continua l'impegno del Sindaco Lucio Greco e dell'amministrazione comunale per arrivare all'acquisto della Torre di Manfria, da decenni bene privato e che si vuole restituire alla pubblica fruizione, aggiungendolo all'elenco delle proprietà comunali. Nei giorni scorsi il Primo Cittadino ha avuto una nuova e proficua interlocuzione con i proprietari, che hanno confermato ancora una volta l'intenzione di vendere per una somma di circa 200mila euro e la preferenza di portare a termine l'operazione con l'Ente Pubblico.“E' stato un confronto ricco di spunti, - ha spiegato il Sindaco Greco - nel corso del quale abbiamo stabilito anche una bozza di cronoprogramma fino alla fine di febbraio. Nel frattempo, continuano gli incontri con imprese, associazioni e privati cittadini che hanno dichiarato di volerci sostenere in questa avventura, per la quale, lo ricordiamo, è stata anche avviata una raccolta fondi alla quale tutti possono aderire, anche solo donando un euro. Comprendo che il periodo è estremamente difficile e che la nostra attenzione è tutta concentrata su altro, nello specifico sull'emergenza sanitaria, ma il momento per acquistare la Torre è adesso, non ce ne sarà un altro in futuro”.

Per partecipare alla raccolta fondi le coordinate IBAN sono: IT14 B020 0883 3300 0030 0024 424 intestato a Comune di Gela. Specificare nella causale: “contributo per l'acquisto Torre di Manfria”.





