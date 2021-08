Gela, pulizia del cavo fognario di via Caffè: strada chiusa al traffico veicolare

Proseguono come da programma i lavori di pulizia straordinaria del cavo fognario di via Caffè, a Gela. In questa fase si sta intervenendo, in modo particolare, nel tratto della via Caffè - angolo via N. Paci. La tipologia di intervento renderà necessaria, sino a cessata esigenza, la chiusura al traffico veicolare, totale o parziale, del tratto viario in questione. Caltaqua sta eseguendo i lavori autorizzati sulla scorta di specifica ordinanza sindacale - nell'ambito del piano degli investimenti proposto dal Gestore ed approvato dall'Autorità d'Ambito a dicembre del 2020, finalizzati all'efficientamento della resa della rete fognaria e dei suoi snodi. Per questo specifico intervento si è reso necessario un investimento complessivo di circa 225mila euro, con fondi privati della società, tra pulizia e smaltimento dei rifiuti.