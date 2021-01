Attualita 102

Gela, prosegue lo screening tra il personale scolastico: per la riapertura delle scuole servono nuovi dati

Ancora tamponi nel drive in collocato in contrada Brucazzi. L''appuntamento è per domenica 31 gennaio

Redazione

27 Gennaio 2021 15:50

Facendo seguito ad una nota ufficiale dell'Assessorato Regionale della Salute, il Responsabile dell'Area Sud Covid-19, Alfonso Cirrone Cipolla, ha comunicato al Comune che domenica 31 gennaio proseguirà l'attività di screening a favore degli alunni, dei docenti e del personale ATA delle seconde e terze classi delle scuole medie e delle scuole superiori. L’attività si svolgerà in modalità drive in dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 in c.da Brucazzi, all'ex terminal bus.Questa nuova attività di screening con tamponi antigenici rapidi destinata alla popolazione scolastica segue quella che si è conclusa ieri ed è dovuta al fatto che la Regione Siciliana ha ancora la necessità, trovandosi peraltro in zona rossa, di monitorare l’andamento della diffusione del contagio da Covid 19 in previsione di una possibile riapertura delle scuole.

I Direttori delle ASP territorialmente competenti dovranno, pertanto, concludere le attività di screening degli alunni e dei docenti già in corso, e proseguirla per tutte le classi seconde e terze delle scuole medie, qualora non effettuate, e delle scuole superiori. I responsabili dei drive in dovranno istituire percorsi preferenziali per gli alunni e i docenti e dovranno, altresì, coordinarsi con i Sindaci dei Comuni al fine d’individuare le sedi di effettuazione dei tamponi all’interno delle strutture scolastiche o zone limitrofe, anche per un accesso veicolare agevole. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi alla Regione giornalmente ai fini di una precisa valutazione epidemiologica.

“Abbiamo bisogno, sia noi come Comune che la Regione, di dati nuovi e numerosi per prendere le decisioni più giuste al fine di permettere ai nostri ragazzi di tornare a scuola. Speriamo, quindi, che in tanti, domenica, si rechino in contrada Brucazzi e si sottopongano al tampone” affermano il Sindaco Lucio Greco e l'assessore all'Istruzione Cristian Malluzzo.



