Attualita 152

Gela, prorogata la Ztl nel centro storico: sarà in vigore fino a maggio 2022

La Ztl sarà operativa dalle 18.30 alle 22.00 dalla domenica a giovedì e dalle 18.30 alle 2.00

Redazione

29 Settembre 2021 13:49

Con una delibera di giunta è stata prorogata fino al 31 maggio 2022 la Zona a Traffico Limitato nel corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Marconi e la via Trieste, ma è stato stabilito un cambio di orario. La ZTL sarà operativa, non appena l’apposita segnaletica sarà stata sistemata, dalle ore 18.30 alle ore 22.00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; dalle ore 18.30 alle ore 2.00 il venerdì e il sabato.

Decade, invece, la ZTL istituita in via Rossini e via Marconi. Sono esentate dal divieto di accesso e di circolazione alcune categorie di veicoli: - i veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento - i veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica necessità e/o utilità come quelli della Ghelas Multiservizi, di Tekra e Caltaqua - i velocipedi, con esclusione di quelli a pedalata assistita - i veicoli dei titolari di formale autorizzazione di passo carrabile accessibile esclusivamente dal corso Vittorio Emanuele, ovvero da strade laterali accessibili solo dal predetto corso; per questi veicoli viene consentito anche il transito veicolare nel segmento di strada compreso tra la corsia di emergenza ed il passo carrabile, mentre non è consentita la sosta e la fermata sulla corsia di emergenza; - i veicoli dei residenti il cui portone di accesso alle rispettive abitazioni è accessibile solo da quel tratto di corso Vittorio Emanuele che risulta interessato dalla ZTL - i veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 188 c.d.s. - i veicoli adibiti a servizio taxi e di noleggio con conducente - i veicoli adibiti al trasporto degli sposi, nel caso di cerimonie matrimoniali - i veicoli che devono effettuare, in favore degli esercizi commerciali ricadenti in detta area, le consegne di beni e merci Tutti questi mezzi, naturalmente, devono essere muniti di autorizzazione della Polizia Municipale.



Con una delibera di giunta è stata prorogata fino al 31 maggio 2022 la Zona a Traffico Limitato nel corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Marconi e la via Trieste, ma è stato stabilito un cambio di orario. La ZTL sarà operativa, non appena l'apposita segnaletica sarà stata sistemata, dalle ore 18.30 alle ore 22.00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; dalle ore 18.30 alle ore 2.00 il venerdì e il sabato. Decade, invece, la ZTL istituita in via Rossini e via Marconi. Sono esentate dal divieto di accesso e di circolazione alcune categorie di veicoli: - i veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento - i veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica necessità e/o utilità come quelli della Ghelas Multiservizi, di Tekra e Caltaqua - i velocipedi, con esclusione di quelli a pedalata assistita - i veicoli dei titolari di formale autorizzazione di passo carrabile accessibile esclusivamente dal corso Vittorio Emanuele, ovvero da strade laterali accessibili solo dal predetto corso; per questi veicoli viene consentito anche il transito veicolare nel segmento di strada compreso tra la corsia di emergenza ed il passo carrabile, mentre non è consentita la sosta e la fermata sulla corsia di emergenza; - i veicoli dei residenti il cui portone di accesso alle rispettive abitazioni è accessibile solo da quel tratto di corso Vittorio Emanuele che risulta interessato dalla ZTL - i veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 188 c.d.s. - i veicoli adibiti a servizio taxi e di noleggio con conducente - i veicoli adibiti al trasporto degli sposi, nel caso di cerimonie matrimoniali - i veicoli che devono effettuare, in favore degli esercizi commerciali ricadenti in detta area, le consegne di beni e merci Tutti questi mezzi, naturalmente, devono essere muniti di autorizzazione della Polizia Municipale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare