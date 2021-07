Due nuove zone rosse in Sicilia, proroga per Gela fino al 29 luglio: troppi contagi

Cronaca 1167

Due nuove zone rosse in Sicilia, proroga per Gela fino al 29 luglio: troppi contagi

Revocata la zona rossa a Piazza Armerina mentre diventano rosse Cammarata e San Giovanni Gemini

Redazione

23 Luglio 2021 20:00

Due nuove "zone rosse", una proroga e una revoca in Sicilia. Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata, a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le nuove restrizioni a seguito del considerevole numero di positivi al Covid, in vigore da domenica 25 a giovedì 29 luglio, riguardano i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, nell'Agrigentino. Proroga, sempre fino al 29, per Gela. Revocata, con effetto immediato, la "zona rossa" a Piazza Armerina, nell'Ennese.



Due nuove "zone rosse", una proroga e una revoca in Sicilia. Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata, a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le nuove restrizioni a seguito del considerevole numero di positivi al Covid, in vigore da domenica 25 a giovedì 29 luglio, riguardano i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, nell'Agrigentino. Proroga, sempre fino al 29, per Gela. Revocata, con effetto immediato, la "zona rossa" a Piazza Armerina, nell'Ennese.

Ti potrebbero interessare