Gela, progetto chiuso in un cassetto da 25 anni: al via i lavori di riqualificazione di via Martinica

Gela, progetto chiuso in un cassetto da 25 anni: al via i lavori di riqualificazione di via Martinica

Prevista la realizzazione della rete idrica e fognaria, dell’impianto di pubblica illuminazione, dei marciapiedi e della sede stradale

Un milione 123mila euro l’importo complessivo, 645.853,02 euro l’importo dei lavori da contratto. 253 i giorni di lavoro previsti, con chiusura entro settembre 2022. Sono i numeri delle opere di urbanizzazione finanziate con il Patto per il Sud e avviate in via Martinica dalla ditta Soter srl di Maletto, che nel 2021 si è aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione della rete idrica e fognaria, dell’impianto di pubblica illuminazione, dei marciapiedi e della sede stradale. I lavori interesseranno, oltre che la via Martinica, anche il primo tratto di via Bahamas e le due traverse che collegano queste due strade.

Il progetto, chiuso nei cassetti da 25 anni, è stato relegato in una lunghissima situazione di stallo da una serie di intoppi burocratici, in ultimo un contenzioso relativo alla gara d’appalto, iniziata nel 2017. Qualche settimana fa, finalmente, il settore Lavori Pubblici è riuscito ad accelerare e ad ottenere gli ultimi pareri che mancavano e ieri pomeriggio è stato inaugurato il cantiere, alla presenza del Sindaco Lucio Greco, dell’assessore Romina Morselli e del RUP Franco Città insieme al dirigente Tonino Collura. “Speriamo che adesso tutto proceda speditamente, - hanno dichiarato il Sindaco Greco e l’assessore Morselli - per dare decoro e vivibilità a questo quartiere, che, legittimamente, chiede dei servizi che nel 2022 dovrebbero essere la regola. Abbiamo colto l’occasione del sopralluogo per confrontarci con il comitato dei residenti, e con loro abbiamo parlato della riqualificazione complessiva della zona. Le criticità sono davvero molte, e sono il frutto del disinteresse della classe politica degli ultimi decenni. Con questo progetto, purtroppo, non sarà possibile risolverle tutte, ma vogliamo impegnarci almeno per le emergenze. Il settore Lavori Pubblici farà il possibile, nel rispetto della situazione di cassa, per garantire a questi cittadini tutti i servizi essenziali e gli allacci necessari”.



