Gela, professore in pensione muore dopo 24 giorni di agonia: era rimasto coinvolto in un incidente

Marcello Scerra, 82 anni, era rimasto ferito in un incidente verificatosi lo scorso 2 settembre

Redazione

Marcello Scerra, 82 anni, dopo 24 giorni di agonia, non ce l’ha fatta. Scerra, insegnante in pensione di Gela, lo scorso 2 settembre, rimase coinvolto in un incidente stradale sulla Gela-Manfria, all’altezza di Montelungo. Quel giorno la vittima si stava recando a Manfria, quando improvvisamente si scontrò con un’utilitaria a bordo della quale c’era una famiglia con un bimbo di 10 anni. In tre rimasero feriti. Scerra venne ricoverato all’ospedale di Gela dove venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ieri sera, il suo cuore ha smesso di battere. I funerali saranno celebrati oggi alle 16.30 nella chiesa Sant’Antonio.



