Attualita 170

Gela, problemi strutturali nelle scuole Solito e Aldisio: ancora incerta la ripresa delle lezioni

La questione è stata al centro di un incontro in prefettura. Si cercano soluzioni per il rientro degli alunni

Redazione

I plessi Solito e Aldisio sono stati al centro di un incontro in videoconferenza tra Comune, Prefettura, Vigili del Fuoco e Provveditorato agli Studi. Erano presenti il Sindaco Lucio Greco, l’assessore Giovanni Costa e il dirigente Tonino Collura. Hanno presenziato anche i dirigenti scolastici di entrambi gli istituti. I riflettori sono stati puntati innanzitutto sulla questione strutturale e sulla sicurezza. Gli amministratori hanno illustrato i lavori già definiti e in corso d’opera, anche alla luce della nota con la quale i Vigili del Fuoco hanno chiesto all’Ente di unificare il POS (Piano Operativo di Sicurezza), previa eliminazione da parte del Comune degli ostacoli rilevati, in primis alcuni muretti.

La discussione è stata poi incentrata sul progetto esecutivo da circa 3 milioni per la scuola “Solito”, inagibile dall’estate a causa del cedimento di una parte del soffitto e in attesa di interventi di messa in sicurezza, consolidamento e adeguamento sismico. “Abbiamo comunicato che è stato deliberato il mutuo per la Solito con la Cassa Depositi e Prestiti, – afferma il Sindaco Lucio Greco - e che stiamo accelerando l’iter di avvio dei lavori di recupero del plesso principale. E’ nostra intenzione convocare i dirigenti scolastici dei due istituti prima della ripresa delle lezioni, per fare il punto della situazione e stabilire come andare avanti, nell’ottica di una collaborazione e di una sinergia che, a cascata, porti benefici e tranquillità agli alunni.

Come amministrazione, non ci siamo tirati indietro di fronte alle nostre responsabilità e in tempi rapidissimi abbiamo trovato una nuova sistemazione per studenti e insegnanti, in modo che potessero iniziare l’anno scolastico senza troppi disagi. Adesso che le pratiche burocratiche sono state concluse, è il momento di fare un ulteriore passo in avanti e di avviare gli interventi strutturali. L’attenzione verso le scuole resta massima, non ci fermiamo mai, né in piena estate, quando si è verificato il crollo alla Solito, né a Natale. La nostra priorità sono gli alunni e la loro massima sicurezza. In questa direzione ci siamo sempre mossi e nel suo nome abbiamo assunto tutte le nostre decisioni”.



© Riproduzione riservata

