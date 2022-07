Sport 137

Gela premia i suoi talenti: riconoscimenti per tanti atleti che portano alto il nome della città

Il folto gruppo è stato accompagnato dal direttore sportivo Valter Miccichè; Salvatore Bianca, invece, dal papà coach

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco, il presidente del consiglio comunale Totò Sammito e l’assessore Terenziano Di Stefano hanno accolto questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo di Città un nutrito gruppo di atleti, provenienti da diverse società, che nelle ultime settimane ha portato in alto il nome di Gela in varie competizioni nazionali ed internazionali. Premi e riconoscimenti per Salvatore Gabriele Bianca, medaglia d’oro nel salto in lungo in Finlandia agli European Para Youth Games 2022, per gli atleti della Gymnastic Club, reduce dalle Finali Nazionali Summer Edition 2022 di ginnastica di Rimini, e per il gruppo degli sbandieratori di Gela, premiato dal sindaco di Medina (Malta) con una targa in occasione del festival medievale in cui sono stati invitati a rappresentare la Sicilia. Un evento internazionale che ha dato agli sbandieratori gelesi la possibilità di confrontarsi e conoscere nuove realtà della federazione storica.

Il folto gruppo è stato accompagnato dal direttore sportivo Valter Miccichè; Salvatore Bianca, invece, dal papà coach. “Desidero ringraziare di cuore questi ragazzi e le loro famiglie, - afferma il Sindaco Lucio Greco - perché continuano a mietere successi e a dare lustro alla nostra città. Sono un bellissimo esempio da seguire, perché ci insegnano che se c’è la passione e si coltiva con dedizione i risultati arriveranno. Ci vuole spirito di sacrificio, le cose importanti non si ottengono senza duro lavoro, ma quando poi ci si mette al collo una medaglia rimane solo la gioia. Grazie a loro quindi, e grazie alle agenzie educative che svolgono egregiamente il loro compito. La famiglia in primis, con questi genitori straordinari che seguono i ragazzi ovunque, li sostengono e li incoraggiano; le scuole, con docenti attenti e preparati che assecondano la vocazione naturale dei loro alunni; ed infine le società sportive, che li plasmano e li portano a vincere. Quello di questa mattina è stato un bellissimo e gioioso momento che abbiamo voluto dedicare a questi ragazzi talentuosi e promettenti, perché meritavano di essere festeggiati e perché arrivi loro chiaramente il messaggio che questa amministrazione comunale li apprezza, è e sarà sempre al loro fianco”.



