Gela premia chi con coraggio ha salvato vite umane gettandosi in mare: consegnate 12 targhe

Con una cerimonia svoltasi alla Pinacoteca comunale, Gela ha ringraziato i suoi eroi che hanno soccorso chi era in difficoltà

Redazione

05 Giugno 2021 21:13

“Un uomo fa ciò che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana”. E' con una targa con questa celebre citazione di John Kennedy, scelta dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, che il Sindaco Lucio Greco, il Presidente del consiglio comunale Totò Sammito, l'assessore Cristian Malluzzo e lo stesso Di Stefano hanno voluto celebrare e omaggiare i 12 concittadini che, la scorsa estate, si sono distinti per il loro eroismo e il loro coraggio, gettandosi in acqua senza esitare per soccorrere chi si è trovato in difficoltà in mare. La cerimonia di consegna delle targhe si è svolta questa mattina alla Pinacoteca Comunale.

E' solo grazie al tempestivo intervento di questi giovani che oggi tante persone sono in vita e stanno bene. Eroi della porta accanto; ragazzi e uomini (tra loro anche due poliziotti e un militare) che si erano recati in spiaggia per concedersi qualche ora di relax e che, alla vista di persone che non riuscivano più a tornare a riva, si sono tuffati, a costo di mettere a repentaglio la propria vita. L'iniziativa è partita da una mozione presentata, in consiglio comunale, dal consigliere Totò Scerra. Quest'ultimo ha preso parte alla cerimonia, durante la quale è stata anche avanzata la proposta di una delibera di giunta da inviare in Prefettura per chiedere che i 12 nomi di questi gelesi coraggiosi siano inseriti nell’albo nazionale delle persone virtuose che hanno dato un contributo all’Italia.

“Con l'estate alle porte, - hanno commentato gli amministratori - il nostro auspicio è che non si verifichino più situazioni di pericolo lungo il nostro litorale, ma ci rasserena sapere che ci sono dei gelesi eroici e valorosi, pronti a qualunque sacrificio per il prossimo. Viviamo in un'epoca assai complicata, contrassegnata da una profonda crisi di valori e in cui i nostri giovani vengono spesso tacciati di egoismo e superficialità. Questa è la dimostrazione che non si può e non si deve mai fare di tutta l'erba un fascio, perchè la maggior parte delle persone sa distinguersi in positivo e merita tutti gli onori possibili. Un plauso a questi straordinari concittadini”.

Ecco i nomi dei 12 premiati Maniglia Domenico

Pitti Fabio

Alberto Oliveri

Russotto Salvatore

Tandurella Andrea

Farruggio Gaetano

Perotta Davide

Alescio Andrea

D’Aleo Angelo

Ventura Gaetano

Giordano Antonio Giuseppe

Tandurella Vito



