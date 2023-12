Cronaca 320

Gela, pregiudicato spaccia cocaina "per necessità": arrestato dai carabinieri

I militari dell'Arma hanno trovato anche diversi reperti archeologici posti sotto sequestro

Redazione

02 Dicembre 2023 08:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-pregiudicato-spaccia-cocaina-per-necessita-arrestato-dai-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

Trovato con cocaina si dichiara “spacciatore per necessità” a causa della crisi economica e la sua condizioni di pregiudicato. Nonostante la sua dichiarazione i carabinieri del Reparto territoriale di Gela hanno arrestato Daniele Calogero Infurna di 41 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto 20 dosi di cocaina oltre a un coltello con una lama lunga 7 centimetri e alcuni reperti archeologici. Il quarantunenne, difeso dall’avvocato Maurizio Scicolone, durante l’udienza di convalida ha dichiarato che la droga era in parte per uso personale e in parte per la cessione a terzi. L’attività di spaccio, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si è registrata mentre l’uomo è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora.

L’uomo inizialmente è stato posto agli arresti domiciliari, dopo la convalida il gip del tribunale di Gela lo ha rimesso in libertà applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla pg. La droga e i reperti archeologici sono stati sequestrati. Ora il materiale storico verrà esaminato e nel caso risultasse originale potrebbe evidenziare responsabilità in ordine al reato di ricettazione di materiale di interesse storico-archeologico



Trovato con cocaina si dichiara "spacciatore per necessità" a causa della crisi economica e la sua condizioni di pregiudicato. Nonostante la sua dichiarazione i carabinieri del Reparto territoriale di Gela hanno arrestato Daniele Calogero Infurna di 41 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto 20 dosi di cocaina oltre a un coltello con una lama lunga 7 centimetri e alcuni reperti archeologici. Il quarantunenne, difeso dall'avvocato Maurizio Scicolone, durante l'udienza di convalida ha dichiarato che la droga era in parte per uso personale e in parte per la cessione a terzi. L'attività di spaccio, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, si è registrata mentre l'uomo è sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora. L'uomo inizialmente è stato posto agli arresti domiciliari, dopo la convalida il gip del tribunale di Gela lo ha rimesso in libertà applicando la misura dell'obbligo di presentazione alla pg. La droga e i reperti archeologici sono stati sequestrati. Ora il materiale storico verrà esaminato e nel caso risultasse originale potrebbe evidenziare responsabilità in ordine al reato di ricettazione di materiale di interesse storico-archeologico

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare