Gela, pregiudicati fermati per la rapina. L'invito del questore: "Non lasciarsi andare a valutazioni generiche e implicitamente ingenerose con chi fa il possibile per garantire la sicurezza dei gelesi"

Il prefetto Chiara Armenia ha espresso stima e apprezzamento sull'operato del Commissariato di Polizia

Le dichiarazioni del Questore Emanuele Ricifari dopo il fermo di due pregiudicati indiziati di essere gli autori della rapina consumata lo scorso 4 marzo ai danni di un imprenditore: “Faccio i più sentiti complimenti ai poliziotti di Gela che, ancora una volta, hanno dimostrato alla città che la Polizia di Stato è presente e attiva nel contrasto alle consorterie criminali, come alla criminalità comune. Grazie al felice coordinamento delle indagini della Procura della Repubblica sono stati assicurati alla giustizia i pericolosi criminali, verosimilmente responsabili della rapina che, per le modalità di esecuzione, ha allarmato i commercianti e la popolazione di Gela. Ringrazio il Prefetto Chiara Armenia per le espressioni di stima e apprezzamento rivolte all’operato del Commissariato e raccomando a tutti coloro che hanno funzioni rappresentative nella società civile di non lasciarsi andare a valutazioni generiche e implicitamente ingenerose con chi ogni giorno, con serietà e impegno, fa tutto il possibile per garantire la sicurezza dei gelesi. Auspicabile sarebbe la stessa efficacia di azione da parte di tutti gli altri attori sociali”.



