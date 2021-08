Cronaca 213

Gela piange un'altra vittima del Covid, Luca Agati non ce l'ha fatta: se n'è andato a soli 45 anni

Luca Agati, organizzatore di eventi, era molto conosciuto a Gela e molto stimato. Un'intera città si stringe al dolore della famiglia

Redazione

07 Agosto 2021 09:02

Luca Agati se n'è andato questa notte. Il suo cuore non ha retto nonostante la sua giovane età. Luca era molto conosciuto a Gela. Un'intera città ha pregato per lui, ha sperato nel miracolo affinchè Luca tornasse alla sua vita di sempre. In via Romagnoli la sua famiglia ha un vivaio e lui era anche conosciuto come un fiorista, tra i più rinomati oltre che come organizzatore di eventi.In tanti sui social stanno esprimendo il loro dolore per la prematura scomparsa di Luca, ricordando le sue doti umane e professionali.



