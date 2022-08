Cronaca 406

Gela piange Emanuele Salafia, medico impegnato nel sociale e per il territorio

Ha lottato per 2 anni e mezzo contro un terribile male, senza mai demordere

Redazione

30 Agosto 2022 09:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-piange-emanuele-salafia-medico-impegnato-nel-sociale-e-per-il-territorio Copia Link Condividi Notizia

Il Gruppo Archeologico Geloi purtroppo comunica che ieri pomeriggio ha raggiunto la Casa del Padre il Dott. Emanuele Salafia .Padre e marito straordinario, medico preparato, nella sua vita ha sempre promosso iniziative per il sociale e per il territorio, sempre attento alle esigenze dei più deboli. Già presidente e fondatore del Gruppo Archeologico Geloi e già presidente del Kiwanis ed altre associazioni, si è sempre messo a disposizione del prossimo e della collettività, collaborando con numerosi enti. Presidente vulcanico durante i suoi mandati ha promosso iniziative come la Primavera dell'Arte, il Palio dell'Alemanna, Notte dei Musei, Teatro alle Mura etc etc.Amava conoscere il mondo, amava la vita, la famiglia e gli amici. Amava la bellezza. Ha lottato per 2 anni e mezzo contro un terribile male, senza mai demordere e lasciarsi allo sconforto, andando ben oltre le aspettative. I funerali saranno celebrati oggi alle 17 alla chiesa San Giovanni Evangelista a Gela.



Il Gruppo Archeologico Geloi purtroppo comunica che ieri pomeriggio ha raggiunto la Casa del Padre il Dott. Emanuele Salafia .Padre e marito straordinario, medico preparato, nella sua vita ha sempre promosso iniziative per il sociale e per il territorio, sempre attento alle esigenze dei più deboli. Già presidente e fondatore del Gruppo Archeologico Geloi e già presidente del Kiwanis ed altre associazioni, si è sempre messo a disposizione del prossimo e della collettività, collaborando con numerosi enti. Presidente vulcanico durante i suoi mandati ha promosso iniziative come la Primavera dell'Arte, il Palio dell'Alemanna, Notte dei Musei, Teatro alle Mura etc etc.Amava conoscere il mondo, amava la vita, la famiglia e gli amici. Amava la bellezza. Ha lottato per 2 anni e mezzo contro un terribile male, senza mai demordere e lasciarsi allo sconforto, andando ben oltre le aspettative. I funerali saranno celebrati oggi alle 17 alla chiesa San Giovanni Evangelista a Gela.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare