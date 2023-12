Attualita 160

Gela, per Macchitella lab c'è intesa tra Eni e Comune: si attende ora la bozza del contratto

L’intesa per il trasferimento dell'edificio, in cui sorgerà l'università e un incubatore di imprese, è stata raggiunta sulla base di circa 300 mila euro

Redazione

Buone notizie alla vigilia delle festività natalizie per uno dei progetti più ambiziosi e strategici dell’Amministrazione comunale: Macchitella Lab. Stamane, durante una videoconferenza, è arrivato un sostanziale accordo sulla base negoziale dell’area di sedime dell’immobile ex casa albergo. Passaggio che sblocca l’intera procedura e proietta la sede universitaria e incubatore di iniziative giovanili verso una rapida operatività.

«Era la notizia più attesa - dice il sindaco, Lucio Greco - non c’è modo migliore per formulare gli auguri natalizi alla cittadinanza, ai tanti giovani e alle loro famiglie. Alla luce di queste novità ritengo che possiamo procedere celermente alle comunicazioni preliminari e all’avvio dei necessari protocolli attuativi. Il Macchitella Lab sarà presto operativo e in grado di assolvere ai compiti per i quali lo abbiamo pensato: sede di corsi universitari, master, incubatore di imprese giovanili, struttura per attività di coworking».

L’intesa per il trasferimento è stata raggiunta sulla base di circa 300 mila euro. Una somma più alla portata rispetto alle ipotesi iniziali, frutto di una trattativa dall’esito positivo, resa possibile grazie alla disponibilità reciproca tra le parti. Si lavora anche alla gestione della struttura che nei primi due anni sarà affidata alla Fondazione Enrico Mattei. La Raffineria di Gela attende adesso che il comune formalizzi una comunicazione per la riqualificazione delle aree esterne all’immobile Macchitella Lab.

L’azienda del gruppo Eni potrà così trasmettere la bozza del contratto di comodato dell’immobile per due anni. Avviate le attività gli attori in causa avranno 24 mesi per concludere il definitivo passaggio al comune di Gela. «Non è solo questo – dice Greco – perché confidiamo di definire sia il protocollo per le attività interne che quello per la valorizzazione degli spazi esterni. Speriamo presto di poter donare alla città un piccolo gioiello di modernità e innovazione tecnologica».



