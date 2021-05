Politica 89

Gela pattumiera della Sicilia, il Pd Caltanissetta: "Il sindaco prenda una posizione netta"

Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, chiede che sindaco e giunta intervengano sulla questione

Redazione

30 Maggio 2021 22:37

Il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina, interviene sulla decisione della Regione di far confluire nella discarica di Timpazzo, a pochi chilometri dal centro abitato di Gela, i rifiuti di alcuni comuni di Siracusa. "È piuttosto paradossale - afferma Di Cristina - che il nostro governo regionale fa sapere che la zona di Butera non sarà deposito di rifiuti nucleari, cosa tra l'altro già nota, mentre lo stesso governo guidato, sempre, da Musumeci immagina di trasformare Gela e il suo territorio in pattumiera della Sicilia, aumentando gli scarichi dei rifiuti della stessa discarica. Ci auguriamo che il Sindaco Greco e la sua Giunta prendano una posizione netta e forte in tal senso a favore della nostra città e di tutto il territorio. Inoltre ci chiediamo

qual è la posizione degli esponenti del centro destra?"



