Gela, 91enne accoltella il figlio: i due avrebbero litigato perchè era finita la bombola del gas

La vittima, un operaio di 57 anni, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico

Redazione

Un operaio di Gela, 57 anni, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale «Vittorio Emanuele» per una profonda ferita con arma da taglio all’addome. L’uomo sarebbe stato ferito dall’anziano padre di 91 anni al culmine di una violenta discussione. Motivo del contendere sarebbe stata la bombola di Gpl che in casa dell’anziano era finita poco prima dell’ora di pranzo. Quando il figlio è giunto a casa del genitori c'è stata una violenta lite e l’anziano padre avrebbe utilizzato un coltello per ferire il figlio colpendolo all’addome. Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato di Polizia. (AGI)



