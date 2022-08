Cronaca 269

Gela, ordinanza del sindaco: a Ferragosto vietate tende e falò in spiaggia

L’obiettivo è quello di preservare le spiagge del litorale gelese sia sotto il profilo del decoro e dell’igiene che della sicurezza

Redazione

In occasione del week end di Ferragosto, momento clou dell’estate 2022, il Sindaco Lucio Greco ha emesso una ordinanza per vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò sull'arenile ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali. Il divieto si estende anche alle bottiglie di vetro e ai superalcolici. Stop, inoltre, a tende ed accampamenti. L’obiettivo è quello di preservare le spiagge del litorale gelese sia sotto il profilo del decoro e dell’igiene che della sicurezza e dell’ordine pubblico. L’ordinanza sindacale recepisce e fa propri i divieti del Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità.

- Sono vietati dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto 2022 la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Gela, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime.

- Sono vietati, sempre dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto 2022, la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l’attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all’interno dei locali e fatta salva l’attività lavorativa dei distributori delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti in loco.

Ecco gli altri divieti previsti:

DIVIETO DI VENDITA a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale di Gela, anche per asporto, di bevande in bottiglie di vetro dalle ore 20,00 del 14 agosto 2022 alle ore 01,00 del 16 agosto 2022;

DIVIETO DI VENDITA a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale di Gela, anche per asporto, di bevande superalcoliche dalle ore 20.00 del 13 agosto 2022 alle ore 01.00 del 16 agosto 2022, fatta eccezione per le attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all’interno dei locali, con l’obbligo di non superare le percentuali di presenze previste dalla normativa vigente;

DIVIETO DI INTRODURRE, a chiunque, bevande in bottiglie di vetro nella spiaggia di Gela;

DIVIETO di detenzione di alcolici e superalcolici o bibite in vetro al di fuori dei pubblici esercizi.

L'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti.

“L’invito che voglio rivolgere ai miei concittadini è quello di divertirsi, com’è giusto che sia, ma nel pieno rispetto delle regole e del territorio. Le forze dell’ordine vigileranno con attenzione, ma confido nella collaborazione di tutti affinché sia un week end tranquillo e di festa. Ho già dato mandato alla Ghelas di predisporre un servizio per la rimozione di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia” dichiara il Sindaco Lucio Greco.



