Gela, operazione "Ultima Fermata": i nomi degli arrestati nel blitz dei carabinieri

Gli uomini dell'Arma hanno sgominato una banda dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana e alla quale viene contestata anche una rapina al bar della stazione e un tentato furto in abitazione

Rita Cinardi

Sono nove gli arrestati a Gela, in provincia di Caltanissetta, nel corso dell’operazione dei carabinieri “Ultima Fermata” che ha sgominato una banda dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana e alla quale viene contestata anche una rapina al bar della stazione e un tentato furto in abitazione. In carcere sono finiti Giuseppe Radosta, 32 anni, Daniele Nocera, 23 anni, Andrea Tomaselli, 29 anni, Piero Francesco Frazzitta, 23 anni e Emanuele Faraci, 42 anni; ai domiciliari sono finiti Salvatore Iudica, 55 anni, Cristian Marino, 33 anni, Maycol Fusco 20 anni, Francesco Ascia, 23 anni. Per altre quattro persone Fortunato Cassarino, 21 anni, Giuseppe Andrea Gammino, 21 anni Concetta Cavallo, 30 anni e Francesco Nicosia, 22 anni, è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.



