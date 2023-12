Cronaca 254

Gela, operazione di polizia in corso: 11 arresti

Impegnati poliziotti del commissariato e della Squadra Mobile

Redazione

Dalle prime ore di oggi, la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela, sta eseguendo, in quella città, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, nei confronti di 11 soggetti indagati per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. L’odierna attività di polizia giudiziaria, con numerose perquisizioni in atto, sta vedendo impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela con il supporto della Squadra Mobile di Caltanissetta, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e unità cinofile della Polizia di Stato. Prevista per le 11 una conferenza stampa con il procuratore e funzionari della polizia di stato.



