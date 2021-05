Attualita 132

Gela, operai della Tekra senza lo stipendio di aprile: pronti a proclamare lo stato di agitazione

A sollevare la questione è il sindacato Fp Cgil che ha inviato una lettera al Comune di Gela chiedendo un incontro

Redazione

17 Maggio 2021 16:33

La Fp Cgil, rappresentata dalla segretaria generale Rosanna Moncada e dal coordinatore igiene ambientale Paolo Anzaldi, ha chiesto un incontro con il Comune di Gela per discutere delle problematiche inerenti il ritardo delle retribuzioni relative alla mensilità di Aprile degli operai Tekra.. "Puntualmente ogni mese - si legge nella nota - siamo costretti ad intervenire per sollecitare il pagamento delle spettanze mensili che per una ragione o per un'altra ritardano con notevole aggravio a danno dei lavoratori. Riteniamo che a prescindere dalle motivazioni avanzate mese per mese , i lavoratori non possono pagarne le conseguenze e hanno il diritto di essere pagati puntualmente cosi come puntualmente si richiede loro di eseguire il lavoro affidato".

Il sindacato annuncia che in caso di mancato riscontro verrà proclamato lo stato di agitazione e verrà organizzato un sit-in di tutti i lavoratori al fine di manifestare e protestare contro la negazione di un diritto legittimo.



