Gela, open day Astrazeneca per tre giorni fino a mezzanotte: è destinato agli over 18

L’iniziativa, voluta dall’Assessorato regionale alla Sanità, approda anche a Gela nelle giornate di domani (domenica 6 giugno), lunedì 7 e martedì 8

Redazione

05 Giugno 2021 21:08

Un Open Day interamente dedicato alla somministrazione di Astrazeneca su base volontaria per tutti gli over 18. Lo rende noto l'assessore alla Sanità, Nadia Gnoffo.

L’iniziativa, voluta dall’Assessorato regionale alla Sanità, approda anche a Gela nelle giornate di domani (domenica 6 giugno), lunedì 7 e martedì 8, in notturna, per evitare di appesantire le file negli hub e creare ulteriori assembramenti.

Dalle 19 alle 24, dunque, il personale dell’Hub del Palacossiga, guidato dalla dottoressa Consolata Cirignotta, accoglierà tutti quelli che vorranno vaccinarsi.

“I nostri giovani, fino ad oggi, - dichiara l'assessore Gnoffo - hanno dimostrato grande senso civico, diventando esempio anche per gli adulti. L’augurio è, dunque, che, a partire da domani, siano tanti i cittadini che sceglieranno di sottoporsi alla vaccinazione, per accelerare il processo di rinascita avviato in questi mesi”





