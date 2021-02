Attualita 171

Gela, nuovi polmoni verdi e inclusi: al via i lavori nei parchi di Macchitella e via Venezia

Operai al lavoro al parco Iqbal Masih di Macchitella, dove questa mattina sono stati installati i nuovi cestini colorati e alcuni giochi inclusivi acquistati dal Comune

Redazione

04 Febbraio 2021 17:15

Gela si rigenera e si fa, soprattutto, inclusiva. Sono iniziati questa mattina i lavori in due zone della città, Macchitella e via Venezia, per realizzare nuovi polmoni verdi e installare giochi inclusivi.Operai al lavoro al parco Iqbal Masih di Macchitella, dove questa mattina sono stati installati i nuovi cestini colorati e alcuni giochi inclusivi acquistati dal Comune. Tra i primi ad essere montati un'altalena inclusiva, in aggiunta a quella che già c'era nel parco. E' la prima volta che Gela si dota di giochi simili, destinati a tutti i bambini, per regalargli divertimento e spensieratezza senza barriere, né architettoniche né mentali. La consulta dei disabili e il presidente del comitato di quartiere di Macchitella si sono detti felici dell'iniziativa intrapresa dall'amministrazione, in rappresentanza della quale è stato presente, in loco, l'assessore al decoro urbano Giuseppe Licata, che ha curato personalmente tutto il progetto e i lavori, a cominciare dalla firma del patto di collaborazione per il parco Iqbal Masih, qualche mese fa. “E' stato bellissimo vedere come già questa mattina, - ha dichiarato l'assessore Licata - non appena gli operai hanno ultimato gli interventi, subito alcune mamme abbiano portato i figli al parco, approfittando della bella giornata. E' un'immagine che corrisponde perfettamente alla Gela che vogliamo man mano costruire”.

Altri interventi di manutenzione e riqualificazione hanno preso il via, sempre questa mattina, nelle aree verdi di via Corinto e via Spallanzani, adiacenti via Venezia. La determina per l'affidamento dei lavori risale a dicembre, ma lo stop dovuto alla zona rossa ha bloccato i lavori, posticipandone l'inizio ad oggi. “In queste due aree – ha spiegato Licata - calcoliamo di ultimare il tutto entro 20 giorni circa. Sistemeremo nuovi arredi urbani, panche e cestini. La Ghelas, invece, provvederà a curare tutta l'illuminazione con luci a led”.

Infine, nei prossimi giorni, gli operai entreranno in azione anche a Cantina Sociale, in piazza Francesco Russello, zona periferica della città. “Durante la campagna elettorale – ha concluso l'assessore - il Sindaco Lucio Greco aveva assicurato la realizzazione di un parco giochi, e, a distanza di un anno , siamo pronti a mantenere quella promessa. Anche qui installeremo dei giochi inclusivi e procederemo con una sistemazione e una riqualificazione complessiva. Siamo davvero felici del modo in cui, piano piano, stiamo cambiando il volto della città, restituendo spazi nuovi a grandi e piccini”.



