Gela, numerose salme in attesa di sepoltura: approvato progetto per costruire 840 loculi

Redazione

L’amministrazione comunale accelera per dare risposte ai cittadini che attendono una degna sepoltura per i propri cari al cimitero di Farello. Nella camera mortuaria, infatti, giacciono nuovamente numerose salme in attesa di tumulazione e il settore Lavori Pubblici, per evitare che si arrivi ad una nuova emergenza, ha deciso di approvare il progetto esecutivo e di reperire le somme per costruire, in tempi brevi, una parte degli 840 loculi previsti.

E’ stata stanziata una somma complessiva pari a € 299.000,00 di cui € 257.712,52 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 4.086,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione per € 41.287,48 per realizzare entro l’estate un primo stralcio di 204 loculi prefabbricati. Responsabile del Procedimento è il geometra Rocco Incardona. Già nelle prossime ore sarà pubblicato il bando gara con termine di 5 giorni per la manifestazione di interesse da parte delle ditte. Successivamente, saranno previsti altri 5 giorni per procedere con il sorteggio. Entro due settimane al massimo, salvo imprevisti, i lavori saranno aggiudicati e potranno iniziare. La durata prevista è di 30-45 giorni.

“Così facendo, entro la fine i primi di luglio contiamo di consegnare l’opera alla città – afferma l’assessore Romina Morselli - e liberare la camera mortuaria, dando ai nostri concittadini defunti la possibilità di riposare in pace. Tutto questo, lo ricordiamo, senza ricorrere alle requisizioni alle confraternite come avveniva in passato, e che, a distanza di anni, costringevano alle tristi traslazioni delle salme. Per il futuro, contiamo di risolvere il problema realizzando i restanti 636 loculi per poi concentrarci sull’ipotesi di ampliamento del cimitero. Questa dovrebbe rappresentare la soluzione a lungo termine, ma è chiaro che già nell’immediato i cittadini vogliano da noi fatti e risposte. Ci dispiace che, ancora una volta, si sia creata questa situazione, ma stiamo lavorando alacremente per risolvere il problema in via definitiva. Chiediamo solo un altro po’ di pazienza. L’amministrazione Greco ha sempre dimostrato di avere a cuore questo problema, e continuerà ad individuare tutte le strade percorribili”.





