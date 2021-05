Attualita 319

Gela non ha un asilo comunale, la Cisl: "Bisogna sostenere le fasce più deboli"

Il sindacato ha incontrato il primo cittadino Lucio Greco, per chiedere che al più presto venga istituito un asilo

Redazione

13 Maggio 2021 18:13

I dirigenti sindacali della CISL di Gela, Giuseppe Pellegrino e Orazio Sciascia, hanno incontrato il Sindaco del Comune di Gela, avv. Lucio Greco per sollecitare l'istituzione dell’Asilo Comunale nella nostra città. Nell’incontro è stato ribadito come, nella citta con la più alta densità di popolazione del Distretto Socio Sanitario (DS9), non è ancora presente un’Istituzione che possa dare il giusto sostegno e assistenza ai cittadini che si trovano nelle precarie condizioni socio economiche. La legge quadro 328/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, permette la programmazione di interventi a favore delle categorie disagiate.

Il Sindaco ha dato la piena disponibilità, dando subito disposizioni agli assessorati di competenza, onde risolvere la precaria situazione in merito alla nascita di un asilo nido comunale. Nello stesso incontro i dirigenti sindacali, hanno evidenziato come, nella legge di bilancio del 2020(art 1 commi da 59 a 61, della legge n. 160 del 2019), è stato istituito il fondo "Asili nido e Scuole dell’infanzia’ con una dotazione di 2,5 miliardi di Euro a disposizione per quei comuni che presentano progetti". Tra gli altri interventi è stato chiesto al Sindaco, quali iniziative sono state intraprese, finalizzate alla salvaguardia del Patrimonio Artistico - Culturale della Storia di Gela in merito al Pontile Sbarcatoio, costruito nel lontano 1905, resistito a due grandi guerre mondiali ma, non ha resistito alle incurie della mala gestione pubblica.



