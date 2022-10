Attualita 50

"Gela, nel mito, nella storia", studenti del Liceo Classico Eschilo realizzano un format

Il video è stato pubblicato su YouTube e condiviso nell'ambito di un programma

Redazione

Docenti del Liceo Classico e Liceo Scienze umane con gli alunni del Classico hanno realizzato un format dal titolo “Gela: nel mito, nella storia” pubblicato su YouTube e condiviso sui social nell'ambito di un programma dell' Associazione italiana di cultura classica dedicato alla Sicilia ed andato in onda l'11 ottobre dalle 8.30 alle 18. Sullo schermo per le scuole italiane e non solo le bellezze della Sicilia ma anche quelle di Gela. In 17 minuti di immagini, la scuola guidata dal dirigente Maurizio Tedesco ripercorre il glorioso passato della città tra mitologia e fatto storico, con contenuti di repertorio relativi ai reperti e ai siti archeologici della città ma anche immagini inedite realizzate valorizzando la costa e i colori dei tramonti. Protagonisti del racconto filmato la nave greca e le Mura timoleontee, i bagni greci e il museo archeologico, in attesa della riapertura. Un’immersione nella bellezza, raccontata attraverso un gioco di squadra che ha coinvolto alunni e docenti. Nella sezione video “La Gorgone racconta”, voce Carla Tedesco (II D), testi della prof. Maria Grazia Vitale con la collaborazione della prof. Tiziana Guarneri Nicola Maria Vella, Andrea Gennuso, Giulia Santamaria e Miryam Catania (I A), Laura Macaluso (III D). Per la “Nave greca ed il museo archeologico” presentazione a cura della prof. Lella Oresti, ai “Bagni greci” testi, riprese e montaggio di Nicola Maria Vella, Andrea Gennuso e Giulia Santamaria (I A), voce Miryam Catania (I A). “Mura timoleontee”: presentazione a cura della prof. Olimpia Messina, coordinamento prof. Alba Spoto, riprese e montaggio Laura Macaluso (III D). Hanno collaborato la prof. Maria Concetta Goldini, il prof. Nuccio Mulè, Claudio Di Bartolo e Stefano Lo Curto per le riprese da drone e l'ex alunna Elvia Di Benedetto per le immagini della Gorgone. Il direttore del parco archeologico di Gela Luigi Gattuso e la Soprintendente di Caltanissetta Daniela Vullo hanno dato un proficuo contributo per la buona riuscita del video che resta visibile sulla pagina Fb Liceo Classico Eschilo e sul canale Youtube dell'accordo.



