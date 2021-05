Attualita 327

Gela, negozi aperti domenica pomeriggio. Confcommercio: "Momento di liberazione e rinascita"

Dopo diversi giorni trascorsi in zona rossa, la città si riprende i suoi spazi e le associazioni di categoria invitano i gelesi a fare acquisti in città

Redazione

15 Maggio 2021 09:44

Negozi aperti a Gela domenica pomeriggio a partire dalle 16,30. Gela due giorni fa è uscita dalla zona rossa e adesso, da lunedì, come tutto il resto della Sicilia, è pronta ad entrare in zona gialla. “Si tratta – si legge in una nota di Paolo Armando Grimaldi, Presidente Fipe Gela e Vice Presidende Confcommercio - di un vero momento di liberazione e rinascita. Vi assicuro che i giorni di zona Rossa, la chiusura forzata è stata una vera condanna per tutto il centro storico di Gela, in alcuni momenti della giornata è stata un’immagine veramente spettrale e desolante, appunto da zona Rossa, ovviamente per il rispetto di tutte le regole di prevenzione contagio covid-19, la presenza era solo degli habitué imperterriti del Corso Vittorio Emanuele.

Ieri ed oggi - prosegue Grimaldi - abbiamo notato una maggiore affluenza di persone e famiglie non solo per passeggiare ma per visitare i negozi e acquistare, con la ripresa dei sacramenti religiosi in particolare cresime e matrimoni, il che dà forza e coraggio nella ripresa. Per attestare la voglia di risorgere e ringraziare tutti i cittadini che hanno dato il loro supporto, con un segnale forte e sincero, dimostrando che i commercianti del “Centro Storico di Gela Ci Sono”, apriranno le attività, domenica pomeriggio, dalle 16:30, invitando, chi ne abbia voglia di godersi una passeggiata, tra le vetrine rinnovate dei negozi del centro, rispettando le norme anti-covid-19”



