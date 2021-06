Salute 61

Gela, nasce una nuova area fitness sul lungomare: vi sarà una palestra con cinque attrezzi

Al Comune di Gela è stato elargito un contributo complessivo di euro 67.370,00 che sarà investito nella creazione di un'Area Fitness Outdoor

24 Giugno 2021 16:58

90 giorni di tempo e una spesa di 63.514,70 euro che l’amministrazione comunale ha potuto sostenere grazie ai fondi concessi dal DPCM del 17 luglio 2020 che ha assegnato, a più regioni, 75 milioni da investire in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. Al Comune di Gela è stato elargito un contributo complessivo di euro 67.370,00 che sarà investito nella creazione di un'Area Fitness Outdoor, ossia una palestra green all’aperto che consente di fare esercizio fisico tutto l’anno e nella quale saranno installati 5 attrezzi di varia tipologia, per lavorare su ogni parte del corpo. Il progetto è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dal Sindaco Lucio Greco, dall'assessore allo sport Cristian Malluzzo, dalla dirigente Grazia Cosentino e dal RUP, geom. Rocco Incardona. Nascerà sul lungomare Federico II, all'altezza della rotatoria est di Macchitella, e l'iter progettuale è stato avviato con la delibera di Giunta Comunale n. 322 dello scorso 17 dicembre, con la quale è stato manifestato interesse alla realizzazione di “Interventi su Infrastrutture Sociali e Arredo Urbano e Sistemazione Parchi Giochi cittadini” e si è dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico di attivare le procedure necessarie. Il progetto mira a rigenerare l’intera area, partendo dalla sistemazione del muretto perimetrale e dalla carteggiatura delle superfici della ringhiera perimetrale e delle pensiline.

A breve andrà in gara e dovrebbe essere pronto entro giugno, sopperendo alle esigenze della collettività di avere nuovi spazi all'aperto in cui potersi allenare, data la momentanea chiusura delle palestre, nel pieno rispetto delle norme anticovid poiché outdoor e con gli attrezzi opportunamente distanziati.

“Con la creazione di questa nuova area fitness, in una zona in cui ci sono già due campi da basket, - ha spiegato l'assessore Malluzzo - ci poniamo anche l'obiettivo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, promuovendo la qualità della vita nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Lo sport è uno dei migliori strumenti attraverso cui migliorare la qualità urbana e il tessuto sociale, creando nuovi ed importanti momenti di aggregazione e favorendo l’inclusione delle fasce sociali più deboli. Sarà un intervento piccolo, ma fondamentale per avere un feedback dalla popolazione. Se l'esito, come pensiamo, sarà positivo, siamo pronti ad ampliarla”.

“La nostra volontà – ha aggiunto il Sindaco Greco - è quella di continuare ad investire in questa direzione, per dare sempre più spazi a giovani e meno giovani non solo per pensare al proprio benessere fisico e mentale, ma anche per godere delle bellezze del nostro territorio: il mare, il clima e il verde pubblico su cui siamo già intervenuti in quel tratto di lungomare che conduce a Macchitella. Quello che presentiamo oggi è un altro dei progetti con i quali vogliamo cambiare il volto dei quartieri, e confidiamo nella collaborazione dei cittadini affinchè aiutino la Pubblica Amministrazione a tenerla pulita e a fare in modo che le attrezzature non vengano vandalizzate da chi non ha a cuore la nostra città”.



