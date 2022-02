Cronaca 1580

Gela, muore giovane mamma di 21 anni: a fine gennaio aveva dato alla luce due gemelli

La salma attualmente si trova nella camera mortuaria del cimitero Farello in attesa di disposizioni da parte della Procura

Redazione

09 Febbraio 2022 16:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-muore-giovane-mamma-di-21-anni-a-fine-gennaio-aveva-dato-alla-luce-due-gemelli Copia Link Condividi Notizia

Tragedia ieri pomeriggio in un appartamento di contrada Giardinelli, a Gela, dove una giovane mamma di 21 anni è morta improvvisamente. La donna aveva dato alla luce due gemelli a fine gennaio. Subito dopo il parto aveva avuto alcune complicazioni che sembravano ormai superate, tant’è che qualche giorno dopo era stata dimessa. Ieri pomeriggio il malore improvviso e il decesso. I familiari hanno contattato il 118 ma all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare. In casa della giovane coppia è intervenuta anche una volante della polizia. La salma attualmente si trova nella camera mortuaria del cimitero Farello in attesa di disposizioni da parte della Procura.



Tragedia ieri pomeriggio in un appartamento di contrada Giardinelli, a Gela, dove una giovane mamma di 21 anni è morta improvvisamente. La donna aveva dato alla luce due gemelli a fine gennaio. Subito dopo il parto aveva avuto alcune complicazioni che sembravano ormai superate, tant'è che qualche giorno dopo era stata dimessa. Ieri pomeriggio il malore improvviso e il decesso. I familiari hanno contattato il 118 ma all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. In casa della giovane coppia è intervenuta anche una volante della polizia. La salma attualmente si trova nella camera mortuaria del cimitero Farello in attesa di disposizioni da parte della Procura.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare