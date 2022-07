Cronaca 329

Gela, movida violenta: stop a super alcolici e alla vendita di bevande in bottiglie di vetro

Il sindaco ha emesso un'ordinanza sindacale in vigore da questa sera

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco ha appena firmato un’ordinanza con la quale dispone il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro, in bottiglie di plastica chiuse ed in lattine (da asporto). Durante il periodo estivo, con l’intensificarsi della movida, si assiste, purtroppo, ad un incremento di episodi di quotidiana violenza urbana, anche legata ad un uso eccessivo di bevande alcoliche, che, se distribuire in bottiglie di vetro, possono pure diventare pericolose in quanto possono essere utilizzate come armi improprie

Pertanto, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica, è fatto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro, in bottiglie di plastica chiuse ed in lattine (da asporto). Il presente divieto si estende anche ai distributori automatici di bevande esposti al pubblico, ovvero posti in locali privati accessibili al pubblico. La somministrazione delle bevande deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in bottiglie in plastica (o tetrapack) è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi e di trattenere tali tappi. L’ordinanza avrà validità immediata: da oggi, sabato 23 luglio 2022, a domenica 11 settembre 2022 nella fascia oraria che va dalle ore 20 alle ore 2 del giorno successivo. Inoltre, con la stessa ordinanza sindacale, è fatto divieto di somministrazione e/o vendita di super alcolici da domani, domenica 24 luglio 2022, a domenica 11 settembre 2022 nella fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6 di ogni giorno.



